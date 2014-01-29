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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 05:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌1.19%，Nasdaq指数下挫1.14%

路透纽约1月29日 - 美国股市周三大跌超过1%，在新兴市场遭遇抛售之际，美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持其缩减刺激措施计划，消息令美股跌至日内低位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌189.77点，或1.19%，至15,738.79点；标准普尔500指数 收挫18.30点，或1.02%，至1,774.20点；Nasdaq指数 大跌46.53点，或1.14%，至4,051.43点。(完)
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