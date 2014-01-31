美国股市：道琼工业指数收跌0.94%，Nasdaq指数收低0.47%

美国企业：优步2016年营收达65亿美元，但仍录得庞大亏损
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。
路透纽约1月31日 - 新兴市场周五下挫给美股吹来寒风，拖累美股收低，且1月创下2012年5月来最大月度跌幅。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌149.76点，或0.94%，至15,698.85点；标准普尔500指数 收低11.60点，或0.65%，至1,782.59点；Nasdaq指数 下滑19.248点，或0.47%，至4,103.877点。
本周，道指跌1.1%，标普500指数下滑0.4%，Nasdaq指数下挫0.6%。
在1月，道指劲跌5.3%，标普500指数挫3.6%，均是2012年5月来表现最差的一个月，Nasdaq指数跌1.7%，为2012年10月来跌幅最大的一个月。(完)
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。
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