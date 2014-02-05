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市场报道 | 2014年 2月 6日 星期四 05:19 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.03%，Nasdaq指数下跌0.5%

路透纽约2月5日 - 美国股市周三收低，因最新公布的一连串的经济数据有好有坏，未能令市场人气得到改善，周一美国制造业数据疲弱拉低标普500指数录得6月来最大单日跌幅，股市人气不振。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低5.01点，或0.03%，至15,440.23点；标准普尔500指数 收跌3.56点，或0.20%，至1,751.64点；Nasdaq指数 下滑19.968点，或0.5%，至4,011.552点。(完)
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