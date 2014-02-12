美国股市：道琼工业指数收跌0.19%，Nasdaq指数攀升0.24%

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透纽约2月11日 - 美国股市周三涨跌互见，道指和标普500指数收低，受累于宝洁(宝硷,P&G)下调财测，但部份企业业绩强劲，限制股市跌幅，且缓和对股市四日连涨后升势过度的担忧。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌30.83点，或0.19%，至15,963.94点；标准普尔500指数 收低0.49点，或0.03%，至1,819.26点；Nasdaq指数 上涨10.243点，或0.24%，至4,201.288点。
Nasdaq指数连涨第五日，录得2011年12月来最强劲的五日涨势。(完)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)