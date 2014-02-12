美国股市：道琼工业指数收跌0.19%，Nasdaq指数攀升0.24%

路透纽约2月11日 - 美国股市周三涨跌互见，道指和标普500指数收低，受累于宝洁(宝硷,P&G)下调财测，但部份企业业绩强劲，限制股市跌幅，且缓和对股市四日连涨后升势过度的担忧。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌30.83点，或0.19%，至15,963.94点；标准普尔500指数 收低0.49点，或0.03%，至1,819.26点；Nasdaq指数 上涨10.243点，或0.24%，至4,201.288点。

Nasdaq指数连涨第五日，录得2011年12月来最强劲的五日涨势。(完)