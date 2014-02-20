美国股市：道琼工业指数收高0.58%，Nasdaq指数上升0.7%

路透纽约2月20日 - 美国股市周四上升，此前公布的一份美国制造业活动指数触及约四年高位，且Facebook和特斯拉汽车的消息推高其股价创下纪录高位 。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高92.67点，或0.58%，至16,133.23点；标准普尔500指数 收升11.03点，或0.60%，至1,839.78点；Nasdaq指数 上涨29.591点，或0.7%，至4,267.545点。(完)