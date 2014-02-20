美国股市：道琼工业指数收高0.58%，Nasdaq指数上升0.7%

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透纽约2月20日 - 美国股市周四上升，此前公布的一份美国制造业活动指数触及约四年高位，且Facebook和特斯拉汽车的消息推高其股价创下纪录高位 。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高92.67点，或0.58%，至16,133.23点；标准普尔500指数 收升11.03点，或0.60%，至1,839.78点；Nasdaq指数 上涨29.591点，或0.7%，至4,267.545点。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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