美国股市：道琼工业指数收低0.19%，Nasdaq指数下跌0.1%

日本个股：日本邮政正考虑是否减记澳洲Toll Holdings资产
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
路透纽约2月21日 - 美国股市周五收低，因美国今日又公布了疲弱的经济数据，且标普500指数在其纪录高位附近遇到阻力。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌29.93点，或0.19%，至16,103.30点；标准普尔500指数 收低3.53点，或0.19%，至1,836.25点；Nasdaq指数 下滑4.135点，或0.1%，至4,263.410点。
本周，道指下跌0.3%，标普500指数跌0.1%，Nasdaq指数上升0.5%。(完)
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。