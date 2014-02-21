美国股市：道琼工业指数收低0.19%，Nasdaq指数下跌0.1%

路透纽约2月21日 - 美国股市周五收低，因美国今日又公布了疲弱的经济数据，且标普500指数在其纪录高位附近遇到阻力。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌29.93点，或0.19%，至16,103.30点；标准普尔500指数 收低3.53点，或0.19%，至1,836.25点；Nasdaq指数 下滑4.135点，或0.1%，至4,263.410点。

本周，道指下跌0.3%，标普500指数跌0.1%，Nasdaq指数上升0.5%。(完)