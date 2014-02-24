美国股市：道琼工业指数收高0.64%，Nasdaq指数上升0.69%

《全球重要经济事件一览表》--5月4日-5月11日
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
路透纽约2月24日 - 美国股市周一收高，标普500指数距离纪录最高收位相差不到1点，健保股上涨和投资人对企业并购活动感到乐观，扶助股市攀升。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升103.84点，或0.64%，至16,207.14点；标准普尔500指数 收高11.36点，或0.62%，至1,847.61点；Nasdaq指数 上涨29.558点，或0.69%，至4,292.968点。(完)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
路透纽约5月3日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，最 近一周投资者对美国基金的注资速度创下两个月来最快，市场对美股非理 性涨势的疑虑一扫而空。 ICI数据显示，4月26日止当周，美国共同基金与上市交易基金(ETF) 吸纳208亿美元。其中包括股市基金116亿美元与债市基金86亿美元。数据 并不包括货币市场基金。 “担忧已经消散，”Invesco Ltd 全球市场策略师Kristina Hooper表示，“我们算是置身诸多干扰的环境。我们必须了解地缘政治风 险将继续无处不在，尽管其影响通常较为短暂。” 法国将于周日举行总统大选第二轮投票，不过中间派候选人马克龙在 4月23日的第一轮投票领先后，欧洲怀疑论者胜出的机率似见下降。 这使得全球股市基金获得48亿美元挹注，为连续第21周流入。 当周应税债券基金也有近80亿美元流入。 股市明显位于高档并未吓跑投资者，当周美股基金吸纳68亿美元，规 模为一个月之最。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/5 7 2.45% 400 2017/5/5 14 2.60% 200