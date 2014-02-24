版本:
中国
市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 05:23 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.64%，Nasdaq指数上升0.69%

路透纽约2月24日 - 美国股市周一收高，标普500指数距离纪录最高收位相差不到1点，健保股上涨和投资人对企业并购活动感到乐观，扶助股市攀升。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升103.84点，或0.64%，至16,207.14点；标准普尔500指数 收高11.36点，或0.62%，至1,847.61点；Nasdaq指数 上涨29.558点，或0.69%，至4,292.968点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐