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市场报道 | 2014年 2月 26日 星期三 05:12 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.17%，Nasdaq指数下跌0.13%

路透纽约2月25日 - 美国股市周二小幅收低，从上日触及的纪录高位区域回落，因弱于预期的消费者信心数据抵销家得宝等零售股的升势。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌27.48点，或0.17%，至16,179.66点；标准普尔500指数 收低2.49点，或0.13%，至1,845.12点；Nasdaq指数 下跌5.380点，或0.13%，至4,287.587点。(完)
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