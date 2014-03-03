美国股市：道琼工业指数收低0.94%，Nasdaq指数下跌0.72%

路透纽约3月3日 - 美国股市周一下挫，和全球其他风险资产一起下跌，因在俄罗斯总统普京宣布有权对乌克兰出兵后，两国均在为开战作准备。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低153.68点，或0.94%，至16,168.03点；标准普尔500指数 收跌13.72点，或0.74%，至1,845.73点；Nasdaq指数 下滑30.818点，或0.72%，至4,277.301点。(完)