美国股市：道琼工业指数收高1.41%，Nasdaq指数上升1.75%

日本已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透纽约3月4日 - 美国股市周二上涨，标普500指数收在纪录高位，因对俄罗斯和乌克兰对峙升级的忧虑缓和，且俄国总统普京称目前没有必要在克里米亚地区动武。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高227.73点，或1.41%，至16,395.88点；标准普尔500指数 收升28.18点，或1.53%，至1,873.91点；Nasdaq指数 上涨74.671点，或1.75%，至4,351.972点。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。