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市场报道 | 2014年 3月 5日 星期三 05:24 BJT

美国股市：道琼工业指数收高1.41%，Nasdaq指数上升1.75%

路透纽约3月4日 - 美国股市周二上涨，标普500指数收在纪录高位，因对俄罗斯和乌克兰对峙升级的忧虑缓和，且俄国总统普京称目前没有必要在克里米亚地区动武。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高227.73点，或1.41%，至16,395.88点；标准普尔500指数 收升28.18点，或1.53%，至1,873.91点；Nasdaq指数 上涨74.671点，或1.75%，至4,351.972点。(完)
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