美国股市：道琼工业指数收升0.38%，Nasdaq指数下跌0.13%

路透纽约3月6日 - 美国股市道指和标普500指数周四上涨，标普500指数收在纪录高位，因初请失业金人数好于预期，周五美国将公布备受关注的非农就业报告。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升61.71点，或0.38%，至16,421.89点；标准普尔500指数 收高3.22点，或0.17%，至1,877.03点；Nasdaq指数 收跌5.848点，或0.13%，至4,352.125点。(完)