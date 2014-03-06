美国股市：道琼工业指数收升0.38%，Nasdaq指数下跌0.13%

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约3月6日 - 美国股市道指和标普500指数周四上涨，标普500指数收在纪录高位，因初请失业金人数好于预期，周五美国将公布备受关注的非农就业报告。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升61.71点，或0.38%，至16,421.89点；标准普尔500指数 收高3.22点，或0.17%，至1,877.03点；Nasdaq指数 收跌5.848点，或0.13%，至4,352.125点。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。