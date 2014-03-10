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市场报道 | 2014年 3月 11日 星期二 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.21%，Nasdaq指数小挫0.04%

路透纽约3月10日 - 美国股市周一走低，受累于中国贸易数据疲弱，以及近期波音生产受挫。

但标普500指数和Nasdaq指数变化不大，受助于并购交易，以及Facebook和Alexion Pharma等公司的消息。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌34.04点，或0.21%，至16,418.68点；标准普尔500指数 微挫0.87点，或0.05%，至1,877.17点.Nasdaq指数 下跌1.775点，或0.04%，至4,334.448点。(完)
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