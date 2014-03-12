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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 04:21 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.07%，Nasdaq指数上涨0.37%

路透纽约3月12日 - 美国股市周三变动不大，有迹象显示缓和乌克兰紧张局势的外交尝试取得进展，投资人也摆脱了对中国经济放缓的担忧。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌11.17点，或0.07%，至16,340.08点；标准普尔500指数 微升0.57点，或0.03%，至1,868.20点.Nasdaq指数 收高16.144点，或0.37%，至4,323.332点。(完)
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