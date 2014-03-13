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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 04:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌1.41%，Nasdaq指数收低1.46%

路透纽约3月13日 - 美国股市周四下挫，标普500指数单日跌幅为2月初来最大，因乌克兰和俄罗斯紧张局势升级，且担忧中国经济放缓。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌231.19点，或1.41%，至16,108.89点；标准普尔500指数 下跌21.86点，或1.17%，至1,846.34点.Nasdaq指数 收低62.912点，或1.46%，至4,260.420点。(完)
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