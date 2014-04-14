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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 04:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数攀升0.91%，Nasdaq指数上扬0.57%

路透纽约4月14日 - 美国股市周一收涨，尾盘交投震荡，但地缘政治忧虑促使投资者再度对之前大涨的个股锁定获利。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高146.49点，或0.91%，至16,173.24点；标准普尔500指数 收高14.92点，或0.82%，至1,830.61；Nasdaq指数 上扬22.96点，或0.57%，至4,022.69点。(完)
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