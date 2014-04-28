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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.53%，Nasdaq指数微跌0.03%

路透纽约4月28日 - 美股道指和标普500指数周一收涨，盘中走势震荡，苹果 和辉瑞 上扬扶助抵御对部分高成长科技股的又一轮抛售。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高87.28点，或0.53%，至16,448.74点；标准普尔500指数 收高6.03点，或0.32%，至1,869.43点；Nasdaq指数 下跌1.161点，或0.03%，至4,074.401点。(完)
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