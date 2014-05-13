版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 04:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.12%，Nasdaq指数回落0.33%

路透纽约5月13日 - 美国股市道指和标普500指数周二收在纪录高位，但Nasdaq指数走低，受思科和Comcast走低拖累。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨19.97点，或0.12%，至16,715.44点；标准普尔500指数 收高0.80点，或0.04%，至1,897.45点.Nasdaq指数 下跌13.694点，或0.33%，至4,130.165点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐