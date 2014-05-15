美国股市: 道琼工业指数收跌1.01%，Nasdaq指数回落0.76%

路透纽约5月15日 - 美国股市周四走低，道指录得一个月最大单日跌幅，因小型股跌势不改，且沃尔玛公布的业绩令人失望。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌167.16点，或1.01%，至16,446.81点；标准普尔500指数 收挫17.68点，或0.94%，至1,870.85点.Nasdaq指数 下跌31.334点，或0.76%，至4,069.292点。(完)