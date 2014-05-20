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市场报道 | 2014年 5月 21日 星期三 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收挫0.83%，Nasdaq指数收低0.7%

路透纽约5月20日 - 美国股市周二普跌，主要指数午后触及日低，在Staples和TJX Co.公布令人失望的业绩后，零售股领跌。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收挫137.55点，或0.83%，至16,374.31点；标准普尔500指数 收低12.25点，或0.65%，至1,872.83点.Nasdaq指数 跌28.924点，或0.7%，至4,096.891点。(完)
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