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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 04:12 BJT

美国股市：道琼工业指数微升0.09%，Nasdaq指数收高0.41%

路透纽约6月4日 - 美国股市周三收高，标普500指数在五个交易日内第四次创下纪录收盘高位，科技股领涨。投资人未受较预期疲弱的就业市场数据影响，把焦点放在服务业成长加速上。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高15.19点，或0.09%，至16,737.53点；标准普尔500指数 升3.64点，或0.19%，至1,927.88点；Nasdaq指数 收高17.562点，或0.41%，至4,251.642点。(完)
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