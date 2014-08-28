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市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.25%，Nasdaq指数下跌0.26%

路透纽约8月28日 - 美国股市周四小幅收低，因乌克兰和俄罗斯军队新一轮紧张局势，促使投资者将焦点转回动荡地区，但一系列最新的美国经济数据扶助限制股市跌幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌42.44点，或0.25%，至17,079.57点；标准普尔500指数 下跌3.38点，或0.17%，至1,996.74点；Nasdaq指数 下跌11.926点，或0.26%，至4,557.695点。(完)
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