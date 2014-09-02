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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 04:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.18%，Nasdaq指数上扬0.39%

路透纽约9月2日 - 美国股市道指和标普500指数周二收跌，能源股跌幅居前，而Nasdaq指数小涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌30.89点，或0.18%，至17,067.56点；标准普尔500指数 收挫1.09点，或0.05%，至2,002.28点；Nasdaq指数 上扬17.92点，或0.39%，至4,598.19点。(完)
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