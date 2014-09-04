美国股市: 道琼工业指数小跌0.05%，Nasdaq指数收挫0.22%

路透纽约9月4日 - 美国股市周四收跌，尾盘由升转跌，因能源股走低，以及在周五非农就业报告公布前，谨慎情绪升温。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌8.70点，或0.05%，至17,069.58点；标准普尔500指数 收挫3.07点，或0.15%，至1,997.65点.Nasdaq指数 下跌10.278点，或0.22%，至4,526.287点。(完)