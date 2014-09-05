美国股市: 道琼工业指数收高0.4%，Nasdaq指数上扬0.45%

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约9月5日 - 美国股市周五收涨，三大股指连涨第五周，因疲弱的就业数据提醒部分投资者，美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息的可能性不大。
道琼工业指数 收高67.78点，或0.4%，至17,137.36点；标准普尔500指数 收高10.06点，或0.5%，至2,007.71点；Nasdaq指数 上扬20.61点，或0.45%，至4,582.90点。
本周，道指和标普500指数上扬0.2%，Nasdaq指数升0.06%。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。