美国股市: 道琼工业指数收高0.4%，Nasdaq指数上扬0.45%

路透纽约9月5日 - 美国股市周五收涨，三大股指连涨第五周，因疲弱的就业数据提醒部分投资者，美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息的可能性不大。

道琼工业指数 收高67.78点，或0.4%，至17,137.36点；标准普尔500指数 收高10.06点，或0.5%，至2,007.71点；Nasdaq指数 上扬20.61点，或0.45%，至4,582.90点。

本周，道指和标普500指数上扬0.2%，Nasdaq指数升0.06%。(完)