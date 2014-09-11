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市场报道 | 2014年 9月 12日 星期五 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数小跌0.12%，Nasdaq指数收涨0.12%

路透纽约9月11日 - 美股标普500和Nasdaq指数周四小幅收涨，尾盘逆转稍早的跌势，因能源股跟随油价反弹。

道琼工业指数 收跌19.71点，或0.12%，至17,049.00点；标准普尔500指数 收高1.76点，或0.09%，至1,997.45点；Nasdaq指数 收高5.284点，或0.12%，至4,591.806点。(完)
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