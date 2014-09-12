美国股市：道琼工业指数收跌0.36%，Nasdaq指数下跌0.53%

美国热股：推特月度活跃用户数增速创逾一年最快，盘初急升近10%
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。
路透纽约9月12日 - 美股周五下跌，因能源股受油价续跌拖累走低，且高收益公用事业股和电信股也被抛售，因美国公债收益率跳升。
道琼工业指数 收跌61.49点，或0.36%，至16,987.51点；标准普尔500指数 收低11.91点，或0.6%，至1,985.54点；Nasdaq指数 下滑24.208点，或0.53%，至4,567.599点。
三大股指在之前五周连升后，本周下跌，道指跌0.9%，标准普尔500指数下滑1.1%，Nasdaq指数跌0.3%。(完)
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。
美国商务部公布，美国3月建筑许可修正为增长4.2%，年率为126.7万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (
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