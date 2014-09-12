美国股市：道琼工业指数收跌0.36%，Nasdaq指数下跌0.53%

路透纽约9月12日 - 美股周五下跌，因能源股受油价续跌拖累走低，且高收益公用事业股和电信股也被抛售，因美国公债收益率跳升。

道琼工业指数 收跌61.49点，或0.36%，至16,987.51点；标准普尔500指数 收低11.91点，或0.6%，至1,985.54点；Nasdaq指数 下滑24.208点，或0.53%，至4,567.599点。

三大股指在之前五周连升后，本周下跌，道指跌0.9%，标准普尔500指数下滑1.1%，Nasdaq指数跌0.3%。(完)