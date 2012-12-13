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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 05:18 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.56%,Nasdaq指数下滑0.72%

路透纽约12月13日 - 美国股市周四收跌,标普500指数结束六日连涨走低,因对财政悬崖磋商毫无进展,可能会长时间拖延的忧虑加剧.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌74.73点,或0.56%,至13,170.72点;标准普尔500指数 收挫9.03点,或0.63%,至1,419.45点.Nasdaq指数 下跌21.65点,或0.72%,至2,992.16点.(完)

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