美国股市: 道琼工业指数收涨0.76%,Nasdaq指数攀升1.32%

路透纽约12月17日 - 美国股市周一攀升,标普500指数录得11月23日以来最大单日涨幅,因对财政悬崖磋商正在向前推进,可能在数日内达成协议的希望升温.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 上扬100.38点,或0.76%,至13,235.39点;标准普尔500指数 收高16.78点,或1.19%,至1,430.36点.Nasdaq指数 攀升39.27点,或1.32%,至3,010.60点.(完)