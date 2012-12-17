美国股市: 道琼工业指数收涨0.76%,Nasdaq指数攀升1.32%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约12月17日 - 美国股市周一攀升,标普500指数录得11月23日以来最大单日涨幅,因对财政悬崖磋商正在向前推进,可能在数日内达成协议的希望升温.
根据初步收盘数据,道琼工业指数 上扬100.38点,或0.76%,至13,235.39点;标准普尔500指数 收高16.78点,或1.19%,至1,430.36点.Nasdaq指数 攀升39.27点,或1.32%,至3,010.60点.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。