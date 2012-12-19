美国股市: 道琼工业指数收跌0.74%,Nasdaq指数收低0.33%

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约12月19日 - 美国股市周三收跌,华盛顿围绕避免年底财政危机的谈判又生枝节,但股市跌幅温和 说明投资者仍预计会达成协议. 根据初步收盘数据,道琼工业指数 下跌99.22点,或0.74%,至13,251.74点.标准普尔500指数 下 滑10.99点,或0.76%,至1,435.80点.Nasdaq指数 下跌10.17点,或0.33%,至3,044.36点.(完)
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选