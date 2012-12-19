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市场报道 | 2012年 12月 20日 星期四 05:21 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.74%,Nasdaq指数收低0.33%

路透纽约12月19日 - 美国股市周三收跌,华盛顿围绕避免年底财政危机的谈判又生枝节,但股市跌幅温和
说明投资者仍预计会达成协议.
    
    根据初步收盘数据,道琼工业指数 下跌99.22点,或0.74%,至13,251.74点.标准普尔500指数 下
滑10.99点,或0.76%,至1,435.80点.Nasdaq指数 下跌10.17点,或0.33%,至3,044.36点.(完)

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