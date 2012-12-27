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市场报道 | 2012年 12月 28日 星期五 05:15 BJT

美国股市:道琼工业指数和Nasdaq指数双双下滑0.14%

路透纽约12月27日 - 美国股市周四连续第四个交易日收低,但临近收
盘时扳回日内大多数跌幅,因为美国众议院称,其将于本周末复会,旨在避
免"财政悬崖".
    
    根据初步收盘数据,道琼工业指数 下滑18.28点,或0.14%,至13,
096.31点.标准普尔500指数 跌1.74点,或0.12%,至1,418.09点,Nasd
aq指数 下跌4.25点,或0.14%,至2,985.91点.(完)

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