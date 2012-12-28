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市场报道 | 2012年 12月 29日 星期六 05:16 BJT

美国股市:道琼工业指数跌1.21%,Nasdaq指数跌0.86%

路透纽约12月28日 - 美国股市周五连续第五日收低,下滑1%,标普500
指数录得三个月来持续时间最长的下跌;美国联邦政府逼近"财政悬崖",而
且尚无希望达成协议.
    
    根据初步收盘数据,道琼工业指数 跌158.20点,或1.21%,至12,9
38.11点.标准普尔500指数 跌15.67点,或1.11%,至1,402.43点,Nasd
aq指数 跌25.59点,或0.86%,至2,960.31点.
    
    本周道琼工业指数和标准普尔500指数均累积下滑约1.9%,Nasdaq指数
累积下跌2%.(完)

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