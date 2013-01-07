美国股市: 道琼工业指数收低0.38%,Nasdaq指数下滑0.09%

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透纽约1月7日 - 美国股市周一下跌,因预期即将迎来的企业季报将显示公司获利增长迟滞,投资人遂在股市近期一轮升势推升标普500指数至五年高位后回撤.
根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌50.92点,或0.38%,至13,384.29点;标准普尔500指数 收跌4.58点,或0.31%,至1,461.89点.Nasdaq指数 小跌2.84点,或0.09%,至3,098.81点.
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。