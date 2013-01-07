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市场报道 | 2013年 1月 8日 星期二 05:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.38%,Nasdaq指数下滑0.09%

路透纽约1月7日 - 美国股市周一下跌,因预期即将迎来的企业季报将显示公司获利增长迟滞,投资人遂在股市近期一轮升势推升标普500指数至五年高位后回撤.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌50.92点,或0.38%,至13,384.29点;标准普尔500指数 收跌4.58点,或0.31%,至1,461.89点.Nasdaq指数 小跌2.84点,或0.09%,至3,098.81点.
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