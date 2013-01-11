美国股市: 道琼工业指数收高0.13%,Nasdaq指数攀升0.12%

路透纽约1月11日 - 美国股市周五几无变动,因投资人在下周大量企业季报发布之前,稍作喘息不愿买入.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高17.21点,或0.13%,至13,488.43点;标准普尔500指数 小幅收低0.07点,或0%,至1,472.05点.Nasdaq指数 上升3.88点,或0.12%,至3,125.64点.

本周,道指上升0.4%,标普500指数上涨0.4%,Nasdaq指数攀升0.8%.