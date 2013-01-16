美国股市: 道琼工业指数收低0.17%,Nasdaq指数上升0.22%

路透1月16日 - 美国股市标普500指数周三基本持平,美国两大银行获利稳健及苹果股价反弹,抵销了忧虑2013年全球经济成长预估被下调的影响.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收低23.66点,或0.17%,至13,511.23点;标准普尔500指数 小幅收高0.29点,或0.02%,至1,472.63点.Nasdaq指数 上升6.77点,或0.22%,至3,117.54点.(完)