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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 05:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数上扬0.33%,Nasdaq指数回落0.74%

路透纽约1月24日 - 美国股市周四标普500指数连涨第七日,但未能守在1,500点之上,受累于苹果 录得逾四年来最大单日跌幅.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高46点,或0.33%,至13,825.33点;标准普尔500指数 微升0.01点,或0.00%,至1,494.82点.Nasdaq指数 下跌23.29点,或0.74%,至3,130.38点.(完)
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