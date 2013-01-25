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市场报道 | 2013年 1月 26日 星期六 05:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.51%,Nasdaq指数上升0.62%

路透纽约1月25日 - 美国股市周五上涨,标准普尔500指数逾五年来首次收在1,500点上方,因宝洁(宝硷,P&G)等美国企业季报强劲扶助该指数延展升势至第八天.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收涨70.65点,或0.51%,至13,895.98点;标准普尔500指数 收高8.14点,或0.54%,至1,502.96点.Nasdaq指数 涨19.33点,或0.62%,至3,149.71点.

本周,道指上涨1.8%,标普500指数攀升1.1%,Nasdaq指数扬升0.5%.此为三大股指连续第四周上涨.(完)
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