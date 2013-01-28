版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 29日 星期二 05:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.1%,Nasdaq指数上升0.15%

路透纽约1月28日 - 美国股市周一涨跌互见,标普500指数小幅下滑,结束之前的八天连涨,为八年来最长的涨势,而Nasdaq指数小幅上涨,因苹果 股价反弹.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收低14.05点,或0.1%,至13,881.93点;标准普尔500指数 收低2.78点,或0.18%,至1,500.18点.Nasdaq指数 上涨4.59点,或0.15%,至3,154.30点.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐