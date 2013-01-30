美国股市: 道琼工业指数下跌0.32%,Nasdaq指数小跌0.36%

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
路透纽约1月30日 - 美国股市周三下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)在最新的政策声明中称,经济成长已陷入停滞,但经济回落可能只是暂时现象.
根据初步收盘数据,道琼工业指数 收低44点,或0.32%,至13,910.42点;标准普尔500指数 收低5.88点,或0.39%,至1,501.96点.Nasdaq指数 小跌11.35点,或0.36%,至3,142.31点.(完)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
路透东京4月7日 - 日本公债价格周五上涨，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹，激发对债券等低风险资产的买需。 日本10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.050%，追平2月所及低位。10年期公债期货价格 升0.18点至150.60。 美国打击叙利亚，令人担心与俄罗斯冲突升级。俄罗斯在叙利亚内战中支持政府军。 美国对叙利亚发动军事打击，此时正值投资者越来越认为美国总统特朗普竞选时承诺的经济刺激措施中，很大一部分可能需要花费很长时间才能获得国会通过，还可能被延缓。 10年期美国公债收益率 触及四个半月低点2.289%，投资者等待美国非农就业数据，以及特朗普与中国国家主席习近平的会晤。 10年期美债收益率有效跌破2.3%，可能激发债市空头的一波空头回补。 当日涨跌 上日