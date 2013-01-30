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市场报道 | 2013年 1月 31日 星期四 05:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数下跌0.32%,Nasdaq指数小跌0.36%

路透纽约1月30日 - 美国股市周三下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)在最新的政策声明中称,经济成长已陷入停滞,但经济回落可能只是暂时现象.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收低44点,或0.32%,至13,910.42点;标准普尔500指数 收低5.88点,或0.39%,至1,501.96点.Nasdaq指数 小跌11.35点,或0.36%,至3,142.31点.(完)
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