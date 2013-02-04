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市场报道 | 2013年 2月 5日 星期二 05:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数下跌0.93%,Nasdaq指数下滑1.51%

路透纽约2月4日 - 美国股市周一下滑,标普500指数录得年内表现最差的一天,因市场重新忧虑欧元区危机,导致股市在近期上涨后回落.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌129.71点,或0.93%,至13,880.08点;标准普尔500指数 收低17.46点,或1.15%,至1,495.71点.Nasdaq指数 收跌47.93点,或1.51%,至3,131.17点.(完)

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