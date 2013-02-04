美国股市: 道琼工业指数下跌0.93%,Nasdaq指数下滑1.51%

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透纽约2月4日 - 美国股市周一下滑,标普500指数录得年内表现最差的一天,因市场重新忧虑欧元区危机,导致股市在近期上涨后回落.
根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌129.71点,或0.93%,至13,880.08点;标准普尔500指数 收低17.46点,或1.15%,至1,495.71点.Nasdaq指数 收跌47.93点,或1.51%,至3,131.17点.(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。