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市场报道 | 2013年 2月 9日 星期六 05:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.35%,Nasdaq指数收高0.91%

路透纽约2月8日 - 美国股市周五攀升,Nasdaq指数创下12年收盘高位,标普500指数也触及五年最高,因贸易数据增强提振市场乐观情绪.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高48.92点,或0.35%,至13,992.97点;标准普尔500指数 收高8.54点,或0.57%,至1,517.93点.Nasdaq指数 攀升28.74点,或0.91%,至3,193.87点.

本周,道琼工业指数跌0.1%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数升0.5%.(完)
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