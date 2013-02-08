美国股市: 道琼工业指数收高0.35%,Nasdaq指数收高0.91%

新兴汇市：多数亚币上涨，因地缘政治忧虑有所缓解
路透4月12日 - 亚洲新兴货币周三多上涨，因投资者对地缘政治紧张形势的疑虑有所缓解，不过市场对风险资产仍普遍持谨慎心态。
路透纽约2月8日 - 美国股市周五攀升,Nasdaq指数创下12年收盘高位,标普500指数也触及五年最高,因贸易数据增强提振市场乐观情绪.
根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高48.92点,或0.35%,至13,992.97点;标准普尔500指数 收高8.54点,或0.57%,至1,517.93点.Nasdaq指数 攀升28.74点,或0.91%,至3,193.87点.
本周,道琼工业指数跌0.1%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数升0.5%.(完)
路透4月12日 - 亚洲新兴货币周三多上涨，因投资者对地缘政治紧张形势的疑虑有所缓解，不过市场对风险资产仍普遍持谨慎心态。
0610 GMT * 风险厌恶情绪仍在发散影响，亚洲货币持稳，但北亚市场依然紧张 * 美元/日圆下滑0.1%，欧元/美元上涨0.1%，澳元/美元持平，美国10年期公债收益率报2.29% * 美元/韩元下跌0.2%，美元/坡元下跌0.2%，美元/菲律宾披索下滑0.1%，美元/印度卢比上涨0.3% * 日股日经指数下跌1.0%，韩股持平，中国股市沪综指下跌0.3%，美国原油期货上涨0.2%，现货金上涨0.1% * 中国试图令朝鲜半岛紧张局势降温 (编译 高琦 审校 杜明霞)
* 拆款短率续徘徊低档 * 两年存单标低于预期 * 短票/RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月12日 - 台湾银行间拆款短率周三徘徊低档。资金调度人士表示，原本市场 上旬就偏多钱，加以近期央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金力道减缓，致银行间资金更显宽 裕，带动今日两年期定存单得标利率略低于预估。 他们表示，一周拆款利率区间高位松动，一大行今日跟进调降票券商一周拆款利率1个 基点，但却乏人问津，主因跨月短票利率趋跌，票券商资金调度以短票为主，票券商拆款需 求略显降温，甚至有民营银行对票券商祭出0.34-0.35%的一周拆款利率吸引成交。 〞钱还是多，只好等央行冲销了。〞一大型银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，目前市场普遍多钱，金融机构间资金需求疲弱，成交多以 到期续作为主，银行资金去化压力仍大，连天期较长的两年期定存单得标利率也走跌，凸显 近期资金宽松态势。 台湾央行午间标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.62%。该利率低于市 场预期的0.6