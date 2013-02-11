美国股市: 道琼工业指数收低0.16%,Nasdaq指数收跌0.06%

路透纽约2月11日 - 美国股市周一在交投淡静中小幅下跌,因在股市连升六周后,投资人未能找到新的理由进一步推高股市,尽管较长期趋势仍然正面.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌21.73点,或0.16%,至13,971.24点;标准普尔500指数 收跌0.92点,或0.06%,至1,517.01点.Nasdaq指数 下跌1.87点,或0.06%,至3,192.00点.