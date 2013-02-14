美国股市: 道琼工业指数下跌0.07%,Nasdaq指数上升0.06%

美国热股：福特汽车将扩大在美国投资和就业，股价盘初上扬
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透纽约2月14日 - 美国股市标普500指数周四连续第三个交易日小幅收涨,受助于一系列企业并购活动,不过,由于主要指数接近多年高位,投资者预计将回落.
根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌9.52点,或0.07%,至13,973.39点;标准普尔500指数 收高1.05点,或0.07%,至1,521.38点.Nasdaq指数 收高1.78点,或0.06%,至3,198.66点.(完)
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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