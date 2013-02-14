美国股市: 道琼工业指数下跌0.07%,Nasdaq指数上升0.06%

路透纽约2月14日 - 美国股市标普500指数周四连续第三个交易日小幅收涨,受助于一系列企业并购活动,不过,由于主要指数接近多年高位,投资者预计将回落.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌9.52点,或0.07%,至13,973.39点;标准普尔500指数 收高1.05点,或0.07%,至1,521.38点.Nasdaq指数 收高1.78点,或0.06%,至3,198.66点.(完)