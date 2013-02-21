美国股市: 道琼工业指数下滑0.34%,Nasdaq指数下跌1.04%

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透纽约2月21日 - 美国股市周四连续第二天收低,标普500指数录得11月来最大两天跌幅,因之前公布的报告令人忧虑美国及欧元区经济状况.
根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌46.92点,或0.34%,至13,880.62点;标准普尔500指数 收低9.53点,或0.63%,至1,502.42点.Nasdaq指数 收跌32.92点,或1.04%,至3,131.49点.(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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