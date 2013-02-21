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中国财经报道 | 2013年 2月 22日 星期五 05:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数下滑0.34%,Nasdaq指数下跌1.04%

路透纽约2月21日 - 美国股市周四连续第二天收低,标普500指数录得11月来最大两天跌幅,因之前公布的报告令人忧虑美国及欧元区经济状况.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌46.92点,或0.34%,至13,880.62点;标准普尔500指数 收低9.53点,或0.63%,至1,502.42点.Nasdaq指数 收跌32.92点,或1.04%,至3,131.49点.(完)
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