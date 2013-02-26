美国股市: 道琼工业指数收高0.84%,Nasdaq指数上扬0.43%

路透纽约2月26日 - 美国股市周二收涨,在上日录得11月以来最大单日跌幅后反弹,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克为购债刺激计划辩护,且新屋销售触及四年半以来高位.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高115.96点,或0.84%,至13,900.13点;标准普尔500指数 收高9.09点,或0.61%,至1,496.94点.Nasdaq指数 上扬13.40点,或0.43%,至3,129.65点.(完)