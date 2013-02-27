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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 05:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数上扬1.26%,Nasdaq指数收涨1.04%

路透纽约2月27日 - 美国股市三大股指周三均收涨逾1%,标普500指数录得1月2日以来最大单日百分比涨幅,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克仍坚定地支持美联储的刺激政策.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收涨175.24点,或1.26%,至14,075.37点;标准普尔500指数 收高19.05点,或1.27%,至1,515.99点.Nasdaq指数 上扬32.61点,或1.04%,至3,162.26点.(完)
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