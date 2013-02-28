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市场报道 | 2013年 3月 1日 星期五 05:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.15%,Nasdaq指数回落0.07%

路透纽约2月28日 - 美国股市周四小幅收跌,成交清淡,尾盘回吐盘中录得的温和涨幅.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收跌20.88点,或0.15%,至14,054.49点;标准普尔500指数 微跌1.31点,或0.09%,至1,514.68点.Nasdaq指数 小跌2.07点,或0.07%,至3,160.19点.(完)
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