美国股市：道琼工业指数收高0.27%，Nasdaq指数上涨0.39%

路透纽约3月4日 - 美国股市周一上涨，因投资人在尾盘买入,延续近期逢低买入的趋势，且推高主要股市接近纪录高位，尽管市场忧虑成长及担忧中国楼市。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高38.16点，或0.27%，至14,127.82点；标准普尔500指数 收高7点，或0.46%，至1,525.20点。Nasdaq指数 上涨12.29点，或0.39%，至3,182.03点。(完)