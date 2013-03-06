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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 05:15 BJT

美国股市：道指收高0.3%，Nasdaq指数下滑0.05%

路透纽约3月6日 - 美国股市道琼工业指数周三略为小幅收高再创纪录高位，因投资人押注利好的市场状况将持续，不过升幅不大，因投资人忧虑股市涨势可能短期内失去动能。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高42.47点，或0.30%，至14,296.24点；标准普尔500指数 收高1.67点，或0.11%，至1,541.46点.Nasdaq指数 下滑1.77点，或0.05%，至3,222.36点。(完)

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