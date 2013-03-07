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市场报道 | 2013年 3月 8日 星期五 05:14 BJT

美国股市：道指收高0.23%，Nasdaq指数上升0.3%

路透3月7日 - 美国股市周四小幅收高，道指连续第三天触及纪录高位，因初请失业金人数直指就业市场复苏加剧，明日市场备受关注的非农就业数据将出炉。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高33.25点，或0.23%，至14,329.49点；标准普尔500指数 收高2.8点，或0.18%，至1,544.26点.Nasdaq指数 升9.72点，或0.30%，至3,232.09点。(完)
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