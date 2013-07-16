美国股市：道琼工业指数收跌0.21%，Nasdaq指数回落0.25%

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透纽约7月16日 - 美国股市周二缩量走低，标普500指数结束八日连涨，因可口可乐公布的销售数据令人失望。在美国联邦储备理事会(FED/美联储)贝南克周三发表国会证词前，投资者情绪转趋谨慎。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌32.41点，或0.21%，至15,451.85点；标准普尔500指数 收挫6.24点，或0.37%，至1,676.26点.Nasdaq指数 回落8.99点，或0.25%，至3,598.50点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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